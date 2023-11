Santa Sofia, novità in biblioteca: aperture pomeridiane e letture

Il mese di novembre inizia con alcune interessanti novità alla Biblioteca Comunale “Luciano Foglietta” di Santa Sofia. Da giovedì, infatti, riprendono le aperture pomeridiane che proseguiranno fino alla fine dell'anno. Il giovedì, dalle 16.40 alle 18.30, sarà possibile prendere in prestito e restituire i libri, oltre che usare gli spazi della biblioteca come aula studio. Sono confermate le aperture di lunedì, mercoledì e venerdì mattina, dalle 9.30 alle 13.30.

Tornano anche gli appuntamenti con le letture per bambini organizzate insieme a Sophia In Libris e Cif Santa Sofia. Il primo appuntamento è domenica prossima alle 16.30, con la lettura dell'albo illustrato “Il gruffalò” di Julia Donaldson e Axel Scheffler. A seguire, merenda offerta da Cif. Il secondo appuntamento con le letture sarà nel periodo natalizio, mercoledì 27 dicembre sempre alle 16.30. Protagonisti delle storie saranno “Il Gruffalò e la sua piccolina”. Entrambe le iniziative sono pensate per bambini da 0 a 6 anni e sono gratuite. In Biblioteca i lettori possono trovare ogni mese tanti titoli nuovi: romanzi, gialli, classici, narrativa per ragazzi, albi illustrati e tanto altro. Per rimanere aggiornati, è possibile seguire le pagine social della Biblioteca Comunale “Luciano Foglietta”.