Santa Sofia, novità per la farmacia "Cavallucci": nuovi orari, più personale e arricchimento dei servizi

Novità in vista presso la Farmacia Comunale “G. Cavallucci” di Santa Sofia: dopo l’ampliamento e la ristrutturazione dei locali avvenuti nel 2019 l’Amministrazione, insieme al personale preposto, ha programmato una serie di iniziative condivise con le organizzazioni sindacali, volte da un lato a rafforzare la struttura e valorizzare le competenze del personale, dall’altro a migliorare il servizio e l’esperienza del cittadino – anche a fronte di nuove e mutate esigenze, come insegnato dall’esperienza del Covid-19, quando la farmacia è stato il primo presidio locale in cui effettuare campagne di screening.

"A seguito di ragionamenti e confronti con i cittadini e i fruitori, abbiamo raccolto punti di forza e criticità del servizio - dice la Giunta del Comune di Santa Sofia - a cui vorremmo dare seguito per mezzo di alcune modifiche migliorative, pensate per accogliere le rinnovate esigenze della popolazione. Come nostra consuetudine, abbiamo condiviso i desiderata dell’Amministrazione con le sigle sindacali e si è trovato un valido punto d’incontro nell’ottica di equilibrare le varie esigenze". La prima, sostanziale novità riguarda la modifica degli orari di apertura.

Dal primo ottobre, infatti, la Farmacia “Cavallucci” sarà aperta anche il sabato pomeriggio, dalle 15:30 alle 19:30. Confermate anche le aperture straordinarie in occasione di iniziative e manifestazioni di particolare rilevanza, da definirsi di volta in volta. In secondo luogo, ad inizio estate si procederà con l’assunzione di una nuova risorsa qualificata a tempo indeterminato, in aggiunta alle tre già in organico, con contratto a 24 ore settimanali estendibili a 36 in particolari periodi dell’anno, a partire dal 1 luglio 2024.

Ci saranno, dunque, 4 funzionari farmacisti (cat. D) e un collaboratore amministrativo presente 6 ore a settimana. Con queste riorganizzazioni, la farmacia potrà offrire un servizio più celere ai cittadini e, parallelamente, il personale potrà aumentare la disponibilità di prodotti e servizi offerti. Inoltre verranno valorizzate le competenze delle risorse umane con ore di formazione dedicate a farmaci, nuovi prodotti e servizi da implementare e con l’individuazione di una figura dedicata allo sviluppo della farmacia. In una seconda fase, tra gli obiettivi della riorganizzazione, c’è anche la volontà di inserire nuovi servizi e nuove linee di prodotti (cosmesi, infanzia), aumentando la capacità espositiva e di stoccaggio. Questo sarà possibile con l’avanzamento del 2° stralcio del progetto di riqualificazione della Farmacia e l’acquisto di nuovi arredi.

“La farmacia G. Cavallucci ha sempre avuto una grande importanza per questa Amministrazione - sottolineano il sindaco Daniele Valbonesi e l'assessore Matteo Zanchini -. I lavori di riqualificazione dei locali e il continuo miglioramento dei servizi, obiettivi di mandato con cui ci eravamo proposti ai cittadini, lo dimostrano. La riorganizzazione che presentiamo ora è un ulteriore salto di qualità e va nella medesima direzione: ampliare e migliorare i servizi. Per il prezioso lavoro svolto, un ringraziamento all’Assessorato di riferimento, ai servizi coinvolti e al personale della farmacia che rappresenta un tassello fondamentale del sistema sanitario territoriale”, dice l’Amministrazione.