Santa Sofia, nuovi orari per la biblioteca comunale "Foglietta": "Più opportunità per i giovani"

Con l'arrivo della primavera, la Biblioteca Comunale “Luciano Foglietta” di Santa Sofia amplia gli orari di apertura: dal 20 marzo, infatti, gli spazi saranno aperti anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 16.30 alle 18.30. Rimangono invariate le aperture di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.30 alle 13.30. Negli stessi orari, la Biblioteca è aperta anche in modalità di sala studio e lettura.

"La scelta è mirata ad offrire ai lettori più giovani maggiori opportunità di frequentare la Biblioteca - dice l'assessora alla Cultura Isabel Guidi -. Abbiamo una sezione ragazzi ben fornita e, negli ultimi anni, abbiamo visto crescere l'interesse di alcuni insegnanti di Scuola Primaria, Materna e Nido che prendono in prestito libri da leggere in classe. In inverno, poi, Sophia in Libris e Cif hanno organizzato una serie di letture per bambini che hanno riscosso un buon successo. Alla luce di tutti questi riscontri positivi, abbiamo ritenuto fondamentale garantire aperture della Biblioteca in un orario comodo per gli studenti".

Da ricordare, infine, che la Biblioteca Comunale “Foglietta” nel 2022 ha ricevuto un finanziamento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo numero 267 del 4 giugno 2020 di riparto del "fondo emergenze imprese e istituzioni culturali". Grazie a questo contributo sono stati acquistati numerosi titoli di narrativa classica, novità editoriali, libri per ragazzi e bambini che, settimana dopo settimana, stanno arricchendo gli scaffali.