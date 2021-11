Santa Sofia, parcheggio coperto a 1,50 euro al giorno: aperto il bando per quattro posti auto

A Santa Sofia, è aperto il bando per la concessione di 4 posti auto al parcheggio coperto di via Dante Alighieri, dietro pagamento di un corrispettivo di 1.50 euro al giorno. Il bando, pubblicato sull'albo del Comune di Santa Sofia e sul sito www.comune.santa-sofia.fc.it prevede priorità di concessione per i residenti nel condominio attiguo al parcheggio purché non in possesso di autorimesse in proprietà o in affitto e per coloro che non posseggono autorimesse di proprietà o in affitto. Nel caso di eccedenza di posti rispetto alle domande pervenute, sarà possibile assegnare il posto anche a soggetti che già dispongono almeno di una autorimessa di proprietà o in affitto o a soggetti che siano risultati già assegnatari di un posto auto in base alla presente procedura, secondo l'ordine di arrivo della domanda. A parità di condizioni le domande pervenute entro il termine previsto saranno sorteggiate.

Le aree sono concesse ad uso esclusivo di parcheggio dell'autovettura in uso all'assegnatario o ad altro componente del nucleo famigliare e l'assegnatario non potrà sub concedere, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la revoca della concessione. Sono a carico del concessionario gli obblighi di pulizia e manutenzione ordinaria dell'area concessa e il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal furti e/o danneggiamenti alle autovetture. La concessione sarà stipulata almeno per un anno e per un massimo di 3 anni e il canone giornaliero è fissato in 1.50 euro (547,50 annuali) da pagare in via anticipata, di anno in anno, entro 15 giorni dalla comunicazione di concessione del parcheggio.

I soggetti interessati alla concessione di un posto auto dovranno produrre istanza al Comune utilizzando la modulistica allegata al Bando, disponibile sul sito www.comune.santa-sofia.fc.it e akl'Ufficio tecnico comunale. Le domande dovranno essere presentate entro il 10 dicembre 2021 direttamente al Comune di Santa Sofia in una delle seguenti modalità: consegna a mano; raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale o altra agenzia autorizzata; invio a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.santasofia@cert.provincia.fc.it