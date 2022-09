Santa Sofia, primo giorno di scuola al Teatro Mentore. "Caro bollette? Non cambieremo gli orari"

Giovedì suona la campanella per gli studenti di Santa Sofia e come da tradizione il primo giorno di scuola sarà dedicato ad un momento di benvenuto. I bambini e le bambine, infatti, si troveranno al Teatro Mentore (alle 9.15 gli studenti della scuola primaria, alle 10.15 quelli della secondaria di primo grado) dove saranno accolti dagli amministratori del Comune di Santa Sofia, dal nuovo dirigente scolastico Giuseppe Messina e dal parroco Don Giordano Milanesi.

"Sarà l'occasione per salutare i bambini santasofiesi in occasione di una giornata tanto importante per loro - dice il sindaco Daniele Valbonesi - e finalmente torneremo a farlo al Teatro Mentore, dopo due anni in cui, nel rispetto dei protocolli sanitari, abbiamo incontrato i bambini all'aperto. La ripresa delle attività scolastiche corrisponde ad un momento emozionante per i piccoli studenti, la scuola e l'istruzione sono fondamentali per la crescita dei bambini e il ruolo di insegnanti e personale scolastico è delicato. A tutti, quindi, va un grosso in bocca al lupo per affrontare l'anno che sta per iniziare".

Durante i mesi estivi, nelle varie sedi scolastiche di Santa Sofia sono stati eseguiti diversi lavori di manutenzione sia nelle aule, sia negli spazi esterni, in modo tale da accogliere gli scolari all'interno di spazi sicuri e decorosi. Per quanto riguarda i protocolli sanitari, l'anno scolastico 2022 – 2023 si annuncia privo di restrizioni e tutti i servizi compresa la mensa verranno garantiti e ripristinati come nel periodo pre emergenza. Garantito anche il servizio di trasporto gratuito per i residenti nelle frazioni.

"Mi preme sottolineare che l'amministrazione non intende apportare modifiche all'orario scolastico, nonostante i previsti aumenti delle bollette di luce e gas - dice l'assessora ai servizi sociali Ilaria Marianini -. Sappiamo che arriveranno rincari, ma non vogliamo penalizzare scuola e studenti che già, negli ultimi due anni, hanno dovuto subire lezioni a distanza, rimodulazione dei servizi e tanti altri disagi a causa del'emergenza sanitaria. La scuola è una istituzione su cui non si può risparmiare".

Giovedì non saranno in Teatro i bimbi che frequentano la scuola materna, a cui gli amministratori porteranno un saluto nella loro sede, così come avverrà con i piccoli iscritti al Nido Fiocco di Neve, dove per l'anno 2022-2023 si contano 38 iscritti e che si mantiene un servizio gratuito (ad esclusione della mensa) per le famiglie con Isee inferiore a 35mila euro.