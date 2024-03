Santa Sofia, rilassamento e sollievo dalle coliche: ai nastri di partenza un corso di massaggio al neonato

Il Polo unico famiglie e giovani dell'Asp San Vincenzo de' Paoli, in collaborazione con Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, organizza un corso di massaggio al neonato. Il corso è dedicato a genitori e bambini entro l’anno di età e si articola in 5 incontri condotti da Roberta Mandolesi, psicologa ed insegnante Aimi. In ogni incontro verranno sperimentate alcuen sequenze di massaggio e si avrà l’opportunità di confrontarsi sui benefici apportati, come il rilassamento o il sollievo dalle coliche.

Sarà dedicato spazio anche agli aspetti che riguardano la relazione genitore-bambino, come l’attaccamento e la comunicazione verbale e non verbale.

Saranno, inoltre, fornite indicazioni sul massaggio durante la crescita. Il corso di massaggio al neonato si terrà il mercoledì dalle 16.30 alle 18.00, dal 27 marzo al 24 aprile presso il Nido Fiocco di Neve di Santa Sofia, in via Unità d'Italia. Gli incontri sono gratuiti ma i posti sono limitati, per questo è richiesta la prenotazione entro il 23 marzo, da comunicare a sportellounico@asp-sanvincenzodepaoli.it o con messaggio Whatsapp al numero 335 8726933.