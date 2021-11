Santa Sofia, rimborso degli abbonamenti per studenti: sostegno anche alle famiglie di fascia media

A Santa Sofia è aperto un bando per il rimborso parziale dell'abbonamento Start Romagna, rivolto alle famiglie di studentesse e studenti under 19, residenti, pendolari, iscritti alle scuole superiori che non hanno potuto usufruire della gratuità stabilita dalla Regione Emilia Romagna. L'amministrazione comunale, infatti, ha stabilito di garantire un contributo per l’acquisto dell’abbonamento bus Start Romagna alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti: Isee in corso di validità per le Prestazioni Agevolate Minorenni non superiore a 40mila euro; residenza nel comune di Santa Sofia; possesso del tesserino nominale (abbonamento Under 19) rilasciato da Start Romagna per il servizio di trasporto pubblico per l’anno scolastico 2021/2022 con relativa ricevuta di pagamento.

"Riconosciamo che quello del trasporto è un servizio fondamentale per gli studenti, che fino ai 16 anni hanno l'obbligo di frequenza scolastica - commenta l'assessora alle politiche sociali Ilaria Marianini -. Visto che già la Regione Emilia Romagna ha coperto i costi per gli Isee più bassi, l'amministrazione comunale di Santa Sofia ha deciso di rivolgere il sostegno alle famiglie di fascia media: è un modo per supportare i cittadini che scelgono di vivere fuori dai maggiori centri cittadini, la lontananza dalla città e dalle scuole secondarie di secondo grado non deve penalizzare i ragazzi e le ragazze e le loro famiglie. D'altro canto, già lo scorso anno avevamo garantito un contributo alle famiglie per la sottoscrizione dell'abbonamento e continueremo su questa strada fino a quando la Regione non renderà gratuito il trasporto per tutti gli studenti.”

L’importo concesso per l’abbattimento del costo del servizio di trasporto è pari al 50% del costo totale del titolo di viaggio per gli studenti con Isee compreso tra 30mila e 35mila euro e del 30% del costo totale del titolo di viaggio per gli studenti con Isee compreso tra 35.000,01 e 40mila euro. I genitori degli studenti e delle studentesse che intendono fare domanda di rimborso parziale dell’abbonamento, devono presentare la domanda entro le ore 12:30 del 9 dicembre 2021, compilando l'apposito modulo reperibile sul sito internet www.asp-sanvincenzodepaoli.it e inviandolo all'indirizzo asp.bidenterabbi@gmail.com.

Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e la domanda dovrà essere accompagnata da tutti gli allegati richiesti, pena l’esclusione. Inoltre, rivolgendosi allo Sportello Sociale – previo appuntamento chiamando il numero di telefono 338 1599077 - sarà possibile ricevere aiuto nella compilazione del modulo e nell’invio della domanda.