Santa Sofia, ripartono i corsi di musica: open day alla scuola "Roveroni"

Sabato è in programma un open day presso la sede della scuola di musica dell'Associazione “Roveroni” a Santa Sofia, in via Giovanni XXIII 54: dalle 15.30, infatti, si potranno visitare i locali della scuola e incontrare i docenti, a disposizione per fornire ogni informazione sui corsi per bambini, ragazzi e adulti. Da lunedì 4 ottobre, poi, riprendono regolarmente le lezioni Una quindicina i corsi strumentali tra cui scegliere, dal flauto alla batteria, dagli ottoni al pianoforte, dalla fisarmonica al violino, senza dimenticare chitarra, basso, canto, improvvisazione jazz. La durata delle lezioni è variabile: 30 minuti, 45 minuti o un’ora e verrà concordata con il docente dello strumento, il quale nel corso del primo incontro indicherà all’allievo anche la frequenza al corso collettivo più idoneo tra “propedeutica musicale”, “teoria e lettura musicale”, “gruppo rock”, “coro polifonico” e “Roveroni Big Band”.

La novità dell'anno è il “Gruppo Abba” con la professoressa Valentina Sacchetti, mentre sono confermati il corso di avvio alla musica per bambini da 3 a 5 anni incentrato su canto, ritmo e gioco con la docente Stefania Pozzi, i laboratori collettivi “Roveroni Big Band”, per migliorare le tecniche di improvvisazione con il docente Giancarlo Giannini e il laboratorio “coro polifonico”rivolto a dilettanti, coristi e appassionati di musica dai 14 anni in su, con il maestro Ezio Monti. I corsi inizieranno lunedì 2 ottobre, per maggiori informazioni: www.associazioneroveroni.it, 331-8373728, associazioneroveroni@gmail.com