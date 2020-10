Santa Sofia, riprendono a pieno ritmo le attività scolastiche: mensa per tutti

Riprendono a pieno regime tutte le attività scolastiche dell'Istituto Comprensivo di Santa Sofia. Dopo alcune settimane necessarie alla riorganizzazione nel rispetto delle nuove normative ministeriali imposte per prevenire la diffucione di Sars-Cov2, entreranno in funzione tutti i servizi: dal trasporto al servizio di pre scuola per i bambini residenti nelle frazioni fino alla mensa, per scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. In particolare, il servizio mensa è stato riorganizzato in modo da prevedere comunque spazi dedicati alla mensa: i bambini non consumeranno i pasti in aula, ma in luoghi idonei ad accogliere tutti.

“Sono molto soddisfatta dell'entrata a regime di tutti i servizi per i nostri studenti – dice l'assessore alle Politiche Sociali Ilaria Marianini -. Nelle scorse settimane, insieme alla dirigente e al personale scolastico, abbiamo lavorato alacremente per trovare le soluzioni migliori al fine di garantire lo svolgimento delle lezioni in sicurezza. L'amministrazione, come sempre, si sta impegnando per supportare le famiglie e proprio per questo ci tengo a specificare che il costo della mensa per le famiglie è rimasto invariato rispetto allo scorso anno, nonostante ci sia stato un aumento di 1 euro a pasto per ogni bambino, conseguentemente alla riorganizzazione del servizio. Sarà l'amministrazione a farsi carico di questo costo, a dimostrazione concreta del nostro impegno".