Santa Sofia, serie di modifiche alla viabilità: in Piazza Mortani si asfaltano i parcheggi

Per i prossimi giorni, sono in programma alcune piccole modifiche temporanee alla circolazione e al traffico automobilistico in piazza Mortani a Santa Sofia. Domenica, infatti, la piazza sarà il punto di tappa per un gruppo di auto d'epoca che partecipano ad una passeggiata organizzata dall'associazione cesenate Collectors Historic Carclub. I partecipanti, provenienti da Terra del Sole e diretti in Campigna, si fermeranno brevemente a Santa Sofia, dove saranno accolti dalle associazioni Pro Loco Santa Sofia e “A Spasso” per una piccola sosta all'aria aperta nel rione di Mortano.

Per questo motivo, dalle 9 alle 13 sarà in vigore divieto di sosta con rimozione forzata e, dalle 10 alle 12, divieto di transito in piazza Mortani (ad esclusione di residenti, veicoli di soccorso e di polizia). A partire da lunedì 15 novembre, invece, in piazza Mortani partiranno i lavori di rifacimento dell'asfalto nei parcheggi: per tale motivo, verrà istituito un divieto di sosta a partire dalle 7 del 15 novembre e fino a fine lavori.