Santa Sofia si prepara alle celebrazioni in onore del Giorno dell'Unità nazionale e delle forze armate

Domenica 7 novembre a Santa Sofia si terranno le celebrazioni in onore del Giorno dell'Unità Nazionale e delle forze armate, in memoria del 4 novembre 2018. In questa data, infatti, l'Italia ricorda l'Armistizio di Villa Giusti - entrato in vigore il 4 novembre 1918 - che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. Il 4 novembre terminava anche la I Guerra Mondiale e per onorare i sacrifici dei soldati caduti, il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del "Milite Ignoto", nel sacello dell'Altare della Patria a Roma

Alle ore 8 nella la Chiesa di santa Lucia, verrà celebrata la Santa messa in memoria dei caduti di tutte le guerre e successivamente, alle ore 10, presso il monumento nel loggiato di Via Nefetti, le istituzioni e i rappresentanti del Comune di Santa Sofia, delle forze dell'ordine, degli Alpini e delle associazioni combattentistiche si ritroveranno per deporre una corona ai caduti, alla presenza del Corppo Bandistico “C. Roveroni”.