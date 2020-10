Santa Sofia, vaccini al via: il medico di base fisserà l'appuntamento

Anche a Santa Sofia è possibile effettuare la vaccinazione anti influenzale, come da calendario diffuso dall'Ausl Romagna.Su indicazione del ministero della Salute, il vaccino anti influenzale è gratuito per le persone di età superiore ai 60 anni e per tutti coloro i quali rientrano nelle categorie a rischio, per motivi di salute o di lavoro. I cittadini che rientrano in queste categorie possono quindi contattare il proprio medico di base per stabilire le modalità in cui effettuare il vaccino.

"Ogni medico di base organizzerà la campagna di vaccinazioni stabilendone gli orari e i modi, per questo invitiamo i cittadini a contattare direttamente il proprio medico, il quale fornirà tutte le indicazioni necessarie", dice il sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi. Per i cittadini che non rientrano nelle categorie considerate "a rischio", sarà possibile acquistare il vaccino nella farmacia comunale previa la prescrizione del medico di famiglia ed effettuare la vaccinazione negli studi medici.

"Ricordiamo che il vaccino anti influenzale, oltre a proteggere dall'influenza, aiuterà a fare diagnosi differenziale rispetto al Covid-19. Come evidenzia anche Ausl - conclude l'assessore alle politiche sociali Ilaria Marianini - ricordiamo a tutti i cittadini che la vaccinazione può essere efficacemente effettuata fino alla fine dell’anno".