Santo Natale, il programma delle liturgie: in Duomo la messa della Natività col vescovo Corazza

La comunità cattolica si prepara a festeggiare il Santo Natale. Sono numerosi gli appuntamenti liturgici e non solo in programma nel territorio in questi giorni di festa. Sabato 23, alle 15 si svolgerà a Castrocaro Terme il presepe vivente, che vedrà la partecipazione dei bambini e ragazzi del catechismo e dell’Acr. La rappresentazione partirà dal Battistero di San Giovanni alle Murate presso la Fortezza, per poi incamminarsi verso la chiesa parrocchiale, dove si svolgerà la scena della Natività. Al termine don Urbano Tedaldi, benedirà i “Bambinelli” da collocare nei presepi realizzati nelle case. Una rappresentazione del presepe vivente si terrà anche all’eremo di Montepaolo, dove vive la comunità monastica delle Clarisse Urbaniste. L'appuntamento è per domenica 24 alle 19.30.

Le liturgie

Il vescovo Livio Corazza celebrerà in Cattedrale il 24 dicembre alle 23 la messa della Natività, con diretta su Teleromagna a partire dalle 22.30. Il Lunedì di Natale vedrà monsignor Corazza celebrare la messa alle 9.30 in carcere e alle 11 nella concattedrale di Bertinoro. Martedì 26 dicembre, festa di Santo Stefano, primo martire e patrono dei diaconi, il vescovo celebrerà la messa alle 10 in Cattedrale con i diaconi permanenti della Diocesi. Sono 14 attualmente i diaconi permanenti della Diocesi che prestano servizio in alcune parrocchie e Uffici pastorali e accompagnano il vescovo Corazza nelle celebrazioni liturgiche. I diaconi si ritrovano periodicamente per incontri di formazione e di verifica guidati da don Roberto Rossi, direttore dell’Ufficio diocesano per il diaconato e i ministeri.

Sabato 31 dicembre, secondo un’antica tradizione, si celebra la messa di ringraziamento per l’anno che sta per concludersi e si canta l’inno del "Te Deum" che il Vescovo presiederà in Cattedrale alle 17.30. Anche all’eremo di Montepaolo, dove vive la comunità monastica delle Clarisse Urbaniste, saranno celebrate le liturgie delle feste natalizie. Domenica 24 alle 21 ci sarà la messa della Natività, mentre l'indomani la solennità del Natale. Martedì 26 messa alle 11, mentre domenica 31 dicembre, messa alle 11 e alle 17.30 la recita dei vespri e canto del Te Deum.