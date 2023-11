Infortunio sul lavoro in un giorno in cui era assente per un dipendente di Alea: caso risolto in tribunale

E' finita con la vittoria di un addetto di Alea Ambiente, davanti al Giudice del Lavoro, una vertenza che riguardava la contestazione disciplinare nei confronti del lavoratore per un infortunio, fatto valere dal diretto interessato ai fini dell'Inail, ma avvenuto - in base alla certificazione del medico – in un giorno, il 2 agosto 2021, in cui il lavoratore non risultava in servizio. Un rebus risolto solo dall'audizione del medico durante il processo.

Alea Ambiente fa saper che “a fronte di dati di fatto ed essendo interessata anche l’Inail, che ha richiesto ad Alea Ambiente di riferire in ordine all’infortunio del 2 agosto 2021 risultante dal certificato medico al quale essa si deve attenere facendo pubblica fede, il procedimento disciplinare e quello giudiziale per accertare i fatti è stato un atto dovuto per verificare nelle sedi deputate i fatti ed eventuali responsabilità anche a garanzia della posizione del lavoratore oltre che dell’operato di Alea Ambiente anche rispetto all’Inail”. Per questo l'azienda pubblica aveva preso la decisione di una sanzione pari a due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione inflitta al lavoratore.

Sempre Alea “solo nel processo è infatti stata acquisita la testimonianza del medico curante del lavoratore, la quale ha chiarito di aver scritto che l’infortunio si era verificato il 2 agosto perché il terminale informatico non consente l’introduzione di date anteriori a quelle di redazione del certificato”.

Per questo motivo, quindi, la sezione lavoro del Tribunale di Forlì, nella persona di Agnese Cicchetti, con sentenza del 25 ottobre 2023, ha accolto le ragioni del lavoratore iscritto al Sindacato Ugl di Forlì, che ha assistito il dipendente assieme all'avvocato Carlo Chiadini, e ha respinto il ricorso proposto da Alea Ambiente condannandola anche al pagamento delle spese legali.

Fa sapere l'Ugl: “Anteriormente alla causa, Ugl Romagna tramite il segretario territoriale Filippo Lo Giudice aveva promosso il tentativo di conciliazione innanzi all'Ispettorato del Lavoro di Forlì ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, ma Alea Ambiente si era rifiutata di aderire all'invito rivoltole preferendo adire il tribunale. L'esponente dell'Ugl manifesta soddisfazione per l'esito del procedimento e ricorda di “essere sempre stato vicino, in questi due anni dall'inizio della contestazione, al nostro iscritto”.

“Siamo sempre al fianco ai lavoratori, e in questo caso ci dispiace che una società interamente a capitale pubblico come Alea Ambiente Spa abbia deciso, per l'ennesima volta, di negare il confronto con il lavoratore e il sindacato scegliendo la strada del Tribunale... perdendo. A rimetterci, in questo caso, è la collettività, i cittadini tutti che con le loro tasche concorrono a finanziare Alea”: conclude Filippo Lo Giudice.