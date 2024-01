La Fiera di Forlì si trasforma nel weekend nel paradiso per buongustai: inaugurata Sapeur

E' stato il vicesindaco Daniele Mezzacapo a inaugurare l'edizione 2024 della fiera del prodotto tipico e genuino Sapeur. Per tre giorni, i sapori e i profumi della migliore gastronomia regionale italiana, saranno i protagonisti assoluti dell'evento che anima i padiglioni di via Punta di Ferro. Mezzacapo ha tagliato il nastro tricolore insieme agli organizzatori e alla presenza del vicecomandante della Polizia Locale Andrea Gualtieri e del presidente della Fiera di Forlì Valerio Roccalbegni.

All'inaugurazione ha fatto seguito la visita agli stand, un vero e proprio paradiso per buongustai, grazie alla presenza di centinaia di espositori provenienti da tutto il territorio nazionale, che ormai da anni scommettono sulla grande manifestazione forlivese organizzata e allestita da Romagna Fiere. Ad arricchire il cartellone contribuiscono approfondimenti tematici, da "Cibo e Salute" alla sezione “Le Vie del Verde” dedicata a giardinaggio, arredo e orticoltura hobbistica, fino alla 9ª edizione di Forlì Wine Festival e all’Happy Beer Festival. Non mancheranno musica, animazioni e divertimento. Per informazioni consultare il sito www.sapeur.it .