"Sarà abolita l'automedica di stanza a Meldola?": interrogazione in Regione

L'automedica a Meldola (Forlì-Cesena) rischia la soppressione? La Regione chieda un chiarimento al direttore della Centrale operativa del 118 e, in caso affermativo, intervenga per ripristinare il servizio, essenziale per i cittadini. È il contenuto di un’interrogazione di Marta Evangelisti (Fratelli d’Italia) che sottolinea come “l’eventuale soppressione del servizio metterebbe a dura prova la tenuta del sistema sanitario regionale e aumenterebbe le difficoltà per i professionisti dell’emergenza”.

“In base a notizie recenti -spiega la consigliera- sembra che l’Azienda sanitaria della Romagna abbia intenzione di sopprimere, dopo Lugo, anche l’automedica di Rimini città e quella di Meldola. La situazione della sanità regionale desta notevoli preoccupazioni ormai da tempo e i lavoratori del settore spesso operano in condizioni al limite della sostenibilità”.