Sara Pedri, in tribunale parla Liliana Mereu. E respinge le accuse di maltrattamento

Nuova udienza preliminare in tribunale a Trento sul caso dei presunti maltrattamenti nel reparto di ginecologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento, inchiesta nata dopo la scomparsa di Sara Pedri, la dottoressa 31enne forlivese di cui si sono perse le tracce dal 4 marzo 2021. L'udienza, alla quale era anche l'ex primario Saverio Tateo (che sarà ascoltato il prossimo 19 aprile), si è svolta a porte chiuse. Imputata di maltrattamenti in concorso e in continuazione, Mereu ha respinto tutte le accuse, con la ex numero due del reparto trentino che ha difeso la correttezza della propria condotta.