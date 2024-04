Sara Pedri, l'ex primario torna in aula e si difende: "Attorno a me un clima di bugie"

Si è difeso davanti al giudice per le udienze preliminari Marco Tamburrino, respingendo le accuse di maltrattamenti ai danni del personale sanitario. Saverio Tateo, ex primario di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Santa Chiara di Trento, è tornato lunedì in tribunale nell'ambito dell'inchiesta che lo vede indagato assieme alla sua vice Liliana Mereu per maltrattamenti ai danni di 21 tra ostetriche, infermieri e medici dell'unità operativa che dirigeva prima del licenziamento, tra cui Sara Pedri, la 32enne forlivese di scomparsa il 4 marzo di tre anni fa in Val di Non. Tateo ha risposto alle domande dei suoi difensori, Salvatore Scuto e Nicola Stolfi, e dall'accusa, rappresentata dal sostituto procuratore Maria Colpani. "C'è chi ha strumentalizzato la sua scomparsa - ha detto l'ex primario -. Attorno a me un clima di bugie". Già fissata al 28 giugno la prossima udienza.