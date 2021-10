La lettera che Sara Pedri scrisse al direttore sanitario prima di sparire: "Ho subìto umiliazioni e mortificazioni"

Si torna a parlare di Sara Pedri, dalla notizia divulgata dal quotidiano "Il Messaggero" e ribattuta dai media circa l'iscrizione nel registro degli indagati dell’ex primario Saverio Tateo e della vice Liliana Mereu dalla procura di Trento per “maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione e disciplina (articoli 571 e 572 del codice penale)”. Anche la ginecologa forlivese scomparsa sarebbe tra le 14 parti lese, medici e infermieri del reparto di Ostetricia dell'ospedale Santa Chiara.

"Chi l'ha visto?", la trasmissione su Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, ha riportato la storia di Sara, mandando in onda parti di puntate passate, tutti pezzi raccolti da Raffaella Griggi e Valentina Pellegrino nel tentativo di ricostruire quanto accaduto in quei mesi, prima della scomparsa della ragazza, ma che ha mostrato un malessere che già c’era. E' stata ricordata la testimonianza di quella persona che avrebbe preferito "fare un incidente, di rompermi le gambe e di rimanere paralizzata" invece di andare al lavoro.Dallo studio è stato fatto un tentativo di contattare l’ex primario e la sua vice. "Abbiamo chiamato l’ex primario Tateo che ha deciso di non rispondere, ha detto che è un momento difficile per lui – ha spiegato Sciarelli -. Abbiamo cercato di contattare anche il capo del reparto, la vice di Tateo, Mereu. Abbiamo fatto un’inchiesta che ci ha portato a vedere che oltre Sara, c’erano più persone che dicevano le stesse cose".

Il caso di Sara Pedri: da TrentoToday

Al tentativo di Griggi di parlare con l’ex primario Tateo al telefono, lui ha risposto: "No, grazie, guardi è già un momento particolare. La ringrazio molto, ma non ho niente da dire". Nel corso della puntata di mercoledì, sono stati divulgati alcuni degli audio dove la dottoressa Pedri raccontava del fidanzato Guglielmo, del suo senso di colpa verso di lui e di questi turni durissimi. "Pranzo una volta a settimana, due", raccontava ad un’amica. E poi un audio all’altra amica, Celeste dove diceva: "Non ne posso più".

La madre

Tutto quell’entusiasmo raccontato dalle amiche, dai colleghi, dai familiari, si era spento. "Noi da lontano non riuscivamo a renderci conto del vero stato in cui era -, le parole della madre, Mirella Sintoni -. Lo abbiamo scoperto solo il 19 di febbraio, quando l’avevamo convinta a venire a casa e a prendersi un po’ di malattia, perché era veramente in condizioni pietose. Non dormiva la notte, c’era stato un grande calo ponderale, si mangiava le unghie, si abbracciava lo stomaco, guardava sempre in basso. Non voleva a tavola a mangiare con noi, se ne stava in un angolino e non lasciava la sua camera da letto".

Un cambio radicale, era irriconoscibile per molti. Una giovane donna davvero tenace, lo ricordano le persone che con lei hanno condiviso un pezzo di vita. Da Forlì a Catanzaro e poi in Trentino, la dottoressa Pedri era sempre in moto, piena di voglia di crescere professionalmente ma qualcosa si è rotto ed è stata lei stessa a raccontarlo, non solo ai familiari, attraverso gli audio alle amiche, anche in una lettera. Una lettera mai spedita e rivolta al direttore sanitario di Cles. "In quel momento Sara era particolarmente confusa, anche perché era delusa dall’ennesima impossibilità di andare a Cles, aveva vinto lì il percorso", ricorda la mamma.

Il reparto di ginecologia di Cles era chiuso per Covid in quel momento. “Era felicissima di aver avuto questo posto - spiega la mamma -. Aveva scelto il Trentino pensando anche di andare a sciare, che era uno sport che le piaceva molto. In quel periodo, agli inizi di febbraio era particolarmente confusa, perché questa malattia cominciava ad essere molto evidente. Mi chiedeva aiuto". Aiuti a distanza, da Forlì, su come affrontare il direttore sanitario di Cles, come spiegare il suo sogno che sembrava infrangersi giorno dopo giorno. Una lettera scritta insieme a sua mamma, ma che non è arrivata al direttore sanitario, perché la dottoressa Pedri non l’ha inviata, è scomparsa prima, portando con sé solo un documento.

La lettera

Durante la puntata di mercoledì è stata letta per la prima volta e integralmente la lettera che la dottoressa Pedri, con l'aiuto della madre, aveva scritto al direttore sanitario, prima di sparire, a febbraio: