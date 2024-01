Sara Pedri, nuova udienza: la difesa presenta una perizia sulla ginecologa scomparsa

E' tornato in aula il caso di Sara Pedri, la giovane ginecologa di Forlì scomparsa a Cles, in provincia di Trento, il 4 marzo 2021. Venerdì sono comparsi davanti al giudice per le udienze preliminari il primario del reparto di Ginecologia del Santa Chiara di Trento, Saverio Tateo, e la sua vice, Liliana Mereu, già condannata a otto mesi negli scorsi giorni in un altro procedimento per falso in atto pubblico.

La difesa di Tateo e Mereu, accusati di maltrattamento sul luogo di lavoro, ha puntato su una memoria difensiva comprensiva di testimonianze, trascrizioni di chat interne tra professionisti dell'ospedale "Santa Chiara" ed una perizia psichiatrica elaborata anche sulla base di messaggi WhatsApp e dalle mail di Sara. La perizia, sostengono la difesa, dimostrerebbe come le fragilità della ginecologa di Forlì avesse radici lontane. Inoltre i legali hanno depositato gli atti del disposto reintegro di Tateo sul suo posto di lavoro, mai eseguito.

L'accusa hanno chiesto e ottenuto di inserire tra gli atti del processo il dispositivo della sentenza di primo grado, già impugnata, che condanna a 8 mesi Mereu, per aver costretto due colleghi a falsificare delle carte nel 2021. Nel corso dell'udienza preliminare c'è stata anche la richiesta della difesa di rito abbreviato, e l'ammissione delle parti civili, tra cui la famiglia Pedri, tutelata dall'avvocato

Sara Graziadei. La prossima udienza si terrà il 18 marzo. In quell'occasione sarà ascoltata a porte chiuse Mereu.