Al via il processo contro il primario, la madre di Sara Pedri si costituisce parte civile

Parte il processo sulla vicenda che riguarda Sara Pedri, scomparsa il 4 marzo 2021 nella provincia di Trento. Dietro la sua sparizione (il corpo non è mai stato trovato, ma si ipotizza che si trovi nella zona del lago di Santa Giustina in Val di Non, dove era stata trovata la sua auto) una presunta azione di maltrattamenti sul luogo di lavoro nell'ospedale in cui lavorava.

Per questo è cominciato a Trento il processo (giudice Tamburrino) contro Saverio Tateo, l'ex primario del reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Santa Chiara, e la sua collaboratrice Liliana Mereu. La procura contesta ai due professionisti il reato di maltrattamenti ai danni di 20 operatori sanitari - ostetriche, infermieri e medici, tra cui appunto Sara Pedri.

Tateo era stato licenziato dall'azienda sanitaria, poi reintegrato dal tribunale del lavoro che ha annullato il provvedimento. La stessa azienda, nell'udienza preliminare, si è costituita parte civile, assieme alla madre di Sara Pedri, 8 sanitari e il sindacato Fenalt. Tateo da parte sua respinge tutte le accuse.