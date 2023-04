Sbarca un'altra nave con 69 migranti a bordo, in provincia ne saranno ospitati cinque

E' atteso per la mattina di martedì l'arrivo della nave dell’Ong “SOS Humanity”, con 69 migranti a bordo, al porto di Ravenna. La nave dovrebbe raggiungere il terminal crociere di Porto Corsini attorno alle 8 di mattina. Nel frattempo è stata rivista la suddivisione dei migranti fra le province dell'Emilia Romagna. Ravenna ospiterà, come già noto, i 20 minori non accompagnati salvati dalla Humanity, mentre gli adulti andranno nelle altre province.

Questo lo schema deciso dalla Prefettura per i 49 adulti: 12 a Bologna, 4 a Ferrara, 5 a Forlì-Cesena, 10 a Modena, 5 a Parma, 3 a Piacenza, 6 a Reggio Emilia, 4 a Rimini. Come spiegato dalla Prefettura, Ravenna sarebbe stata lasciata a quota 0 "perché prenderà tutti i minori stranieri non accompagnati e perché potrebbe dover allocare persone a seguito di ricoveri ospedalieri".