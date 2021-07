Scambia il portone di una casa per un wc, dopo la segnalazione le indagini: l'imbrattatore ha un volto

Ha un volto l'individuo che nella serata del 19 maggio scorso è stato sorpreso urinare sul portone di un'abitazione tra Corso Garibaldi e via Anita Garibaldi, episodio segnalato a ForlìToday da uno dei residenti del palazzo interessato. L'attività d'indagine è stata portata avanti dalla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese in coordinamento con i Carabinieri. Spiega il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo: "La Polizia Locale ha eseguito le dovute procedure per l'individuazione della persona e delle violazioni commesse, elevando nei suoi confronti tre verbali per un totale di 600 euro di contravvenzioni per abbandono di rifiuto sul suolo pubblico, consumo di bevande alcoliche nelle vie del centro e per aver soddisfatto necessità fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati".

"Oltre a far valere il principio di rispetto dei cittadini e dei luoghi, queste sanzioni rendono chiaro il valore del nuovo Regolamento di Polizia Urbana e della sua applicazione. A questo riguardo ho ritenuto significativo di comunicare pubblicamente l'esito delle verifiche e l'elevazione dei tre verbali nei confronti del responsabile, per rendere evidente che l'attenzione al decoro e alla civile convivenza va oltre gli auspici e si concretizza con puntuali provvedimenti sanzionatori a chi trasgredisce le norme. La tutela della legalità è un impegno centrale per questa Amministrazione comunale che abbiamo assunto nei confronti dei cittadini e vogliamo onorare con ogni mezzo", conclude Mezzacapo.