Dopo il ricovero scambia l'ospedale per un albergo: rifiuta le dimissioni e crea trambusto, denunciato

Momenti di tensione nel primo pomeriggio di lunedì all'ospedale "Morgagni-Pierantoni", dove un paziente di nazionalità marocchina si stava rifiutando di lasciare il posto letto nel reparto dove era stato ricoverato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì per cercare di calmare l'extracomunitario, un soggetto già noto alle forze dell'ordine e in Italia senza fissa dimora. L'individuo, ritenendo di mangiare regolarmente tre pasti al giorno e di dormire in un letto confortevole, ha minacciato il personale sanitario che lo stava dimettendo al termine delle cure mediche. Al termine delle formalità di rito è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.