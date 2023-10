Scarpine, abiti e alimenti per i più piccoli e per le neomamme: il “gazebo” della solidarietà dopo l’alluvione

Durante l’emergenza alluvione, nella sede del Centro di aiuto alla vita e del Movimento per la vita sono state messe a disposizione delle famiglie alluvionate attrezzature, vestiario, pannolini, latte e altri alimenti per neonati, che solitamente sono offerti alle famiglie con progetti di ascolto e assistenza. Alcuni volontari hanno anche partecipato per giorni alle opere di pulizia dal fango in luoghi particolarmente colpiti, come ad esempio i locali della Parrocchia di San Benedetto.

Per rinnovare la vicinanza alle famiglie colpite dalla calamità, e per sottolineare la portata anche sociale dell’accoglienza di ogni nuova vita e l’importanza di una gratitudine solidale verso i genitori che di tale responsabilità si fanno quotidianamente carico, il Movimento per la vita e il Centro di aiuto alla vita di Forlì allestiranno, presso la parrocchia di San Benedetto in via Gorizia, sabato 7 ottobre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, e domenica 8 ottobre dalle 9 alle 12, un gazebo in cui verranno distribuiti gratuitamente pacchi dono con articoli di abbigliamento (scarpine, calzine, cappellini, tutine, abitini, pantaloncini, magliette) per neonati e bambini fino a 6 anni ed accessori per neo-mamme, che FederVita Emilia – Romagna ha ricevuto da importanti aziende del settore materno infantile e da amici benefattori, per destinarli alle famiglie delle città alluvionate della Romagna.

Alle 15.30 di sabato presso il gazebo l’assessora al Welfare, Barbara Rossi, porterà il saluto del Comune di Forlì e si intratterrà con i presenti.