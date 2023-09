“Scarsa acustica e poche sedie" per il trio comico in piazza. La replica: “Show indimenticabile e gratuito, abbiamo fatto il massimo”

Per tre sere di fila piazza Saffi ha fatto il pieno di pubblico, con un colpo d’occhio più che eloquente, in occasione degli eventi di fine estate organizzati dal Comune. A partire dalla due giorni dedicata ai protagonisti del grande liscio con “Cara Forlì”, la rassegna musicale dedicata alla tradizione romagnola che ha portato in centro circa 3.500 persone, fino alla serata di lunedì con il trio comico Cevoli, Giacobazzi e Pizzocchi che ha riunito oltre 5mila spettatori.

Ma, proprio all’indomani dell’esibizione dei comici romagnoli non sono mancate le polemiche - sui social e non solo - per i problemi di acustica, per il ridotto numero di posti a sedere (in tutto mille) e per la mancanza di uno schermo che consentisse di assistere allo spettacolo anche da posizioni arretrate, data l’alta affluenza di pubblico che ha cominciato a mettersi in fila intorno alle 17 del pomeriggio, ben prima dell’apertura delle transenne alle 19,30.

Problematiche che hanno portato diversi spettatori a desistere e ad abbandonare la piazza. “Finalmente una sera in centro a Forlì con un evento che raccoglie tanta gente anche da città vicine - segnala un cittadino a Forlitoday - peccato che l’audio pessimo non ha reso fruibile la serata, infatti non si capiva niente quindi moltissima gente come me è tornata a casa”. Tanti i commenti sui social: “Scarsa organizzazione. Un palco basso e impianto audio scarso per una piazza grande come la nostra. Va bè che era gratis ma almeno sentire”.

“E’ stato uno spettacolo indimenticabile che ha portato con sé una ventata di leggerezza e divertimento di cui avevamo bisogno - precisa l’assessora al Centro storico, Andrea Cintorino -. La prima cosa che ci tengo a ribadire è la gratuità dello show: il tour estivo di Cevoli, Pizzocchi e Giacobazzi ha fatto tappa in decine di piazze della Romagna registrando ogni volta il tutto esaurito e l’ingresso a pagamento. Noi volevamo invece regalare alla città un momento di spensieratezza, a margine di una stagione ricca di appuntamenti ma segnata dal dramma dell’alluvione. Direi che ci siamo riusciti e le oltre 5mila persone di lunedì sera ne sono la riprova”.

Quanto alle problematiche segnalate dai cittadini, riguardo al problema audio e alla capienza dei posti a sedere, l’assessora puntualizza: “La configurazione della platea e del palco era la stessa dell’iniziativa ‘Cara Forlì’ con mille posti a sedere - sottolinea - in virtù di un piano della sicurezza preventivamente autorizzato dagli organi competenti. L’aumento delle sedute avrebbe implicato una riconfigurazione del piano e un lungo percorso autorizzativo che non ci avrebbe permesso di incastrare la data del tour e la disponibilità dei comici con le nuove esigenze della piazza”. Sarebbe, insomma, sfumata la possibilità di ospitare per la prima volta in centro a Forlì, in un trio inedito, i tre comici romagnoli, "cosa che volevamo evitare".

“L’utilizzo del palco di ‘Cara Forlì’ ci ha permesso di sfruttare gli allestimenti esistenti nel rispetto di alcuni limiti, come quello dell’audio - dice Cintorino -. Abbiamo calibrato la diffusione sonora ben oltre il perimetro della platea, potenziandola ai lati con ampio margine. Bisogna poi tenere in considerazione la grande quantità di persone presenti ieri sera in centro, distribuite nei vari angoli della piazza, anche molto lontano dal palco, il forte e inevitabile chiacchiericcio di sottofondo e la distanza dalla platea. “In ogni caso - conclude l’assessora - credo che sia stato fatto il massimo per accontentare il pubblico e gli esercenti. È stata una serata indimenticabile che vince ogni polemica”.