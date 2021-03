Scatta l'allarme, 'pizzicati' in flagrante mentre tentano il colpo nel negozio: arrestati

Colti praticamente in flagrante con gli arnesi da scasso mentre tentavano il colpo. Due giovani senegalesi, di 20 e 21 anni, residenti nel Cesenate, sono stati arrestati nella notte per tentato furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale di Forlì.

L’arresto è stato eseguito congiuntamente dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Romagna forlivese. Proprio quest’ultima pattuglia è stata la prima ad intervenire sul luogo del “colpo”. Gli agenti della Polizia Locale sono stati avvicinati dal titolare del negozio, che era stato allarmato dall'azionarsi dell’allarme antifurto. Tra l’altro, avendo in gestione sul suo cellulare anche le immagini in diretta di quanto stava succedendo, era stato anche in grado di descrivere i due individui sospetti, individuati in breve tempo.

In ausilio è sopraggiunta anche una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, che ha condotto il sopralluogo verificando che una porta laterale del negozio era aperta e presentava segni di effrazione. Durante il controllo uno dei due individui ha cercato di disfarsi di una leva metallica con la quale poco prima aveva aperto la porta. Il gesto repentino del giovane non è sfuggito all’occhio degli operatori, che hanno così recuperato lo strumento da scasso.

I due sono stati accompagnati in Questura e tratti in arresto per tentato furto aggravato e porto di arnesi da scasso. Uno di essi è stato denunciato anche per violazione della normativa sul soggiorno e danneggiamento visto che in Questura ha divelto un componente della camera di sicurezza. Sabato si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto all’esito della quale i difensori hanno chiesto i termini di difesa con rinvio dell’udienza dibattimentale alla prossima settimana. Nel frattempo, dopo la convalida dell’arresto, ai due è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.