Scatta l’obbligo del green pass base per accedere agli uffici pubblici: ecco come accedere in Comune

Dal primo febbraio al 31 marzo è consentito l'accesso agli uffici comunali, esclusivamente con il green pass base. Sono esclusi dalla norma gli uffici comunali di Polizia Locale per esigenze di sicurezza relative alla prevenzione e repressione degli illeciti e quelli sociosanitari limitatamente a quanto previsto dal Dpcm del 21 gennaio scorso. In questo periodo l'accesso in Comune avverrà attraverso le entrate di via delle Torri 13 e l'entrata B di P.zza Saffi 8, dove viene effettuato il controllo. L’accesso dallo scalone sarà consentito solo in occasione di eventi. Restano invariati gli accessi alle altre sedi ed agli altri servizi comunali, sempre previa verifica del possesso del green pass base. Sono esentati dall'obbligo di esibire il green pass i minori di 12 anni.