Scatti fotografici, la forlivese Dz Engineering protagonista alla settima edizione del Idd Design Day

Dz Engineering, azienda del Gruppo Dino Zoli che si occupa di illuminazione per il patrimonio artistico e per il motorsport, è stata invitata come Ambassador presso l’Ambasciata Italiana ad Hanoi, in Vietnam, durante la settima edizione del Idd Design Day. La Giornata del Design Italiano è una rassegna tematica annuale organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Farnesina) in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali. L’evento copre oltre 100 Paesi e consiste in un ampio programma di attività promozionali realizzate da una rete di ambasciate, consolati, istituti italiani di cultura all’estero, che presentano il design e la creatività d’eccellenza dell’Italia.

Il tema di quest’anno è “The quality that illuminates. The energy of design for people and the environment”, per questo motivo è stata realizzata una esposizione fotografica di dodici siti storici e contemporanei, illuminati dalla DZ Engineering, per offrire uno spaccato di un Paese capace di guardare al futuro senza dimenticare la propria storia. La mostra prende spunto da quella realizzata nel 2019, con il titolo "Everything is illuminated, Geographies of Views Between History and Contemporaneity", a Singapore in occasione del Gran Premio di F1. La mostra ideata dalla Fondazione Dino Zoli e curata da Gigliola Foschi e Nadia Stefanel con opere di Alessandra Baldoni, Luca Gilli, Cosmo Laera, Luca Marianaccio, Lucrezia Roda e Pio Tarantini, venne allestita presso The Arts House.

Il progetto poi, nell’autunno del 2019, con il titolo “Gradazioni di luce. Geografie di sguardi tra storia e contemporaneità” venne allestito in Fondazione Dino Zoli, a Forlì, presentandosi nella sua interezza e, nel febbraio 2020, al Castello Svevo di Bari in una veste rinnovata dedicata al territorio pugliese e promossa dalla Direzione Regionale Musei Puglia. L’esposizione si poneva come evento di accoglienza all’incontro “Mediterraneo, frontiera di pace”, promosso dalla Cei, al quale parteciparono i vescovi cattolici di venti Paesi che si affacciano sul ‘Mare Nostrum’.

Importante anche la concomitanza di quest’anno con le celebrazioni del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi "Vietnam-Italia 2023”. L’inaugurazione della mostra, che si terrà l’8 marzo ad Hanoi, prevederà anche uno speech sul lighting design di Roberto Grilli, General Manager di DZ Engineering.