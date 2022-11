Scatto in bici per sfuggire al controllo della Polizia: trovato con una borsa da medico rubata

Recuperata mercoledì dalla Polizia una borsa in pelle da medico. Tutto ha avuto inizio nel corso di un controllo di iniziativa svolto dagli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Crimini, nel corso del quale un soggetto ha cercato invano di sottrarsi allontanandosi frettolosamente in bici. L'uomo è stato trovato in possesso di una borsa in pelle professionale da medico o rappresentante farmaceutico, a sua volta contenente altri oggetti di provenienza probabilmente illecita. Nei confronti dell'uomo, denunciato per ricettazione, è stato inoltre applicato il regolamento di polizia urbana e sanzionato per il possesso di alcolici in bottiglia in area in cui è previsto il divieto.

La borsa recuperata dalla Polizia