Coronavirus, scenario "rosso" per l'Emilia Romagna: i numeri dell'Istituto superiore di Sanità

Scenario "rosso" per l'Emilia Romagna. E' quanto emerge dalla bozza dell'ultimo Report sull'andamento dell'epidemia, relativo al periodo dal 22 al 28 febbraio, redatto dall'Istituto superiore di Sanita' e dal ministero della Salute e sulla base del quale saranno decisi i nuovi colori delle Regioni. "L'incidenza settimanale complessiva si sta rapidamente avvicinando alla soglia di 250 casi per 100.000 abitanti, che impone il massimo livello di mitigazione possibile - si legge nel documento -. Questa soglia è gia' stata superata dalla Provincia Autonoma di Trento (385,02 per 100.000 abitanti), dalla Provincia Autonoma di Bolzano (376,99 per 100.000 abitanti), dall'Emilia-Romagna (342,08 per 100.000 abitanti), dalle Marche (265,16 per 100.000 abitanti) e dalla Lombardia (254,44 per 100.000 abitanti)".

Si conferma per la quinta settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio - prosegue il Report . Sei regioni (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia e Marche) hanno un livello di rischio alto secondo il decreto ministeriale del 30 aprile 2020". Sono invece "14 (vs 10 la settimana precedente) le Regioni con una classificazione di rischio moderato (di cui nove ad alta probabilita' di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e solo una (Sardegna) con rischio basso (vs sei la settimana precedente) - prosegue il reporto -. Dieci Regioni hanno un Rt puntuale maggiore di 1 di cui una (Molise) ha un Rt con il limite inferiore superiore a 1,25, compatibile con uno scenario di tipo 3. Delle altre nove, sei hanno un Rt nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre Regioni/PPAA hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo uno".