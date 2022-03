Il tronco gli crolla addosso mentre stava tagliando l'albero: ferito in modo grave

E' stato travolto da un tronco, mentre era intento al taglio di alcuni alberi: è così che si è ferito un uomo di 67 anni a Rocca San Casciano. E' quanto capitato lunedì mattina, intorno alle 10.30. Il personale del 118 è dovuto intervenire nella frazione di Casanova per prestare soccorso ad un uomo che all'interno di una sua proprietà, in via Nazionale, stava tagliando degli alberi. Un tronco ad un certo punto è caduto addosso allo stesso addetto procurandogli ferite causate dallo schiacciamento.

Sul posto si è portato anche l'elicottero delle emergenze sanitarie che ha portato il ferito in ospedale con un codice di massima gravità. Il ferito non versa in pericolo di vita nonostante i traumi riportati. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Rocca San Casciano per gli approfondimenti sull'incidente.