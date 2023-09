Si ubriaca, ruba un'auto e si schianta sulla via Emilia: la notte brava di un trentenne finisce con l'arresto

Ruba una macchina e si schianta sulla via Emilia. Protagonista in negativo dell'episodio, avvenuto la notte del 5 settembre scorso, un trentenne di nazionalità straniera, arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Forlì, insieme ai colleghi di Villafranca. Il soggetto ha rubato un’auto che si trovava parcheggiata, per poi darsi ad una serie di scorribande per le vie cittadine, terminata con un incidente stradale. Fortunatamente il sinistro non ha causato feriti. L’uomo, bloccato dagli uomini dell'Arma, si trovava in stato di ebbrezza dovuto all’assunzione di alcolici. Dopo una notte in carcere, è comparso davanti al giudice, che ha provveduto alla convalida dell'arresto.