Deltaplano si schianta in aperta campagna: perdono la vita istruttore e allievo di 32 anni

Tragedia nel tardo pomeriggio di giovedì al confine tra il Forlivese e il Ravennate. Un deltaplano è precipitato intorno alle 19 in un campo agricolo nella zona tra via Minarda e via Del Sale, nella zona tra Filetto e Villafranca. Il bilancio è tragico: due morti, un istruttore ultrasessantenne ed un giovane allievo ravennate di 32 anni. Sul posto si sono precipitati i sanitari del "118" con ambulanze e l'elimedica di Ravenna, oltre ai Vigili del Fuoco, ma per le due persone non c'era più nulla da fare. Sul posto si è portato il magistrato di turno per le indagini del caso, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Forlì.

Secondo le prime informazioni, le vittime erano decollate dall'aviosuperficie di Villafranca. Avrebbero sorvolato più volte l'area di campagna fino al tragico schianto. Al momento dell'incidente le condizioni atmosferiche non presentavano particolari criticità, con calma di vento e visibilità ottima. Saranno gli investigatori a chiarire se all'origine della sciagura vi possa essere un malfunzionamento del deltaplano o meno.