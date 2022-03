Scienza, tecnologia e matematica: alla "Diego Fabbri" un laboratorio in memoria della maestra Angela Forte Creta

Un nuovo laboratorio allestito nella scuola "Diego Fabbri" di Forlì. Sarà inaugurato sabato e sarà dedicato all’insegnamento delle Stem -Science, Technology, Engineering e Mathematics, una metodologia innovativa che combina l’insegnamento di queste discipline in un approccio interdisciplinare. L’iniziativa è stata resa possibile grazie ad una importante donazione fatta dalla famiglia in ricordo della maestra Angela Forte Creta che per molti anni ha lavorato nel plesso.

A questa risorsa economica si sono aggiunti i fondi ottenuti per la partecipazione della scuola ad un progetto all’interno del Piano Nazionale Scuola Digitale finanziato dal Ministero dell’Istruzione. "Si è potuto così allestire uno spazio ampio, con arredi e strumentazione nuovi, dove i nostri alunni possono, sempre meglio, proseguire una didattica attiva, esperienziale, su progetti, che caratterizza la nostra offerta formativa", spiegano dalla scuola .