"Scintille d'arte", visite guidate gratuite ai musei della città: le prime già sold out

Il primo appuntamento era dedicato al "mistero della Dama e Palmezzano". Tutto esaurito ai Musei San Domenico per l'esordio di "Scintille d'arte", il progetto voluto fortemente dall'assessorato alla Cultura del Comune di Forlì con la collaborazione di "Fomrula Servizi" e finalizzato a riaccendere l’attenzione e la curiosità sulle opere che rendono unico il patrimonio culturale forlivese. "Un successo in nome della cultura e del suo intrinseco valore educativo - afferma l'assessore Valerio Melandri -. La spontanea e diffusa adesione dei forlivesi a questa iniziativa è la riprova che l’arte e la cultura rappresentano il nutrimento della nostra mente. Un nutrimento di cui si sentiva la mancanza e il bisogno di riappropriarsene. Gli appuntamenti su prenotazione delle prossime settimane sono quasi tutti al completo, le prime visite hanno registrato il tutto esaurito e la voglia di tornare a spalancare lo sguardo sulla bellezza delle nostre opere è travolgente".

Durante gli appuntamenti, che si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative e delle disposizioni vigenti per contrastare la diffusione del contagio da Covid19, piccoli gruppi di visitatori potranno riscoprire la storia dei musei cittadini e delle loro collezioni e potranno approfondire la conoscenza di alcune opere secondo specifici racconti tematici. Per poter partecipare è obbligatoria la prenotazione e l’uso della mascherina, così da poter tornare a vivere insieme e in sicurezza il patrimonio culturale della città. La partecipazione è gratuita e gli appuntamenti dureranno circa 30 minuti. Le narrazioni saranno condotte a due voci da Chiara Canali, Francesca Bandini e Marco Boattini di Formula Servizi per la Cultura e per i Mosaici del Volo da Lorenza Montanari dell'Unità Musei del Comune di Forlì. Per ogni data sono previste tre fasce orarie: 16.30, 17.30 e 18.30.

La partecipazione agli appuntamenti è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria.

Contatti e prenotazioni: Biglietteria Musei Civici dal martedì al venerdì dalle 15,30 alle 19,30 (telefono 0543.712627, email biglietteria.musei@comune.forli.fc.it e sito www.cultura.comune.forli.fc.it).

Il programma

Martedì 16 febbraio 2021 – Palazzo Romagnoli – Via C. Albicini n°12

“Wildt. Emozione in pietra”

Giovedì 18 febbraio 2021 – Palazzo del Merenda – Corso della Repubblica n°72

“Guercino. Interpretazioni di un tema”

Martedì 23 febbraio 2021 – Musei San Domenico – Piazza Guido da Montefeltro n°12

“Canova. Eterna bellezza”

Giovedì 25 febbraio 2021 – Mosaici del Volo – Piazzale della Vittoria

“Canevari. Storia e mito del volo in mosaico”

Martedì 2 marzo 2021 – Palazzo Romagnoli – Via C. Albicini n°12

“Verzocchi. Imprenditore di altri tempi”

Giovedì 4 marzo 2021 – Palazzo del Merenda – Corso della Repubblica n°72

“Cagnacci. Gloria e magnificenza”

Martedì 9 marzo 2021 – Mosaici del Volo – Piazzale della Vittoria

“Canevari. Storia e mito del volo in mosaico”

Giovedì 11 marzo 2021 – Palazzo Romagnoli – Via C. Albicini n°12

“Morandi. Il grande assente”