Sciopero generale di venerdì, possibili disagi anche per la raccolta dei rifiuti

In occasione dello sciopero generale di venerdì prossimo potranno verificarsi disagi nell’ambito dei servizi di raccolta e gestione rifiuti e di pulizia delle strade. Lo comunica Alea Ambiente nel ricordare che lo sciopero proclamato per venerdì interesserà anche i lavoratori del comparto di igiene ambientale e coinvolge le aziende pubbliche e private del settore (organizzazioni sindacali FP Cgil, Uiltrasporti e Uilfpl). La società, comunica in una nota, "si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi che potranno verificarsi nell’ambito dei servizi di raccolta e gestione rifiuti e di pulizia delle strade, oltre che per quanto riguarda gli sportelli informativi, nei comuni serviti".