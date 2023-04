"Carenza di personale e impegni non rispettati": lunedì di sciopero per il personale di Start Romagna

Mobilitazione lunedì, davanti al punto bus di Forlì, dei sindacati Uiltrasporti, Usb Lavoro e Ugl Autoferro per uno sciopero degli operatori di Start Romagna di 24 ore. In giornata il servizio di trasporto pubblico è stato garantito dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 16. Tra le motivazione dello sciopero "la concessione ferie e permessi, giornaliere e di domenica; la carenza di personale e ricadute per servizio in linea non effettuato, i subaffidamenti del servizio, il cambio turno tra il personale guida e la mancata attuazione degli impegni presi da Start Romagna come da Verbale Prefettizio del 5 ottobre 2022". Alla precedente iniziativa di sciopero indetto dalle stesse sigle sindacali lo scorso 17 febbraio, l’adesione sul bacino di Forlì-Cesena era stata pari al 42,77%.