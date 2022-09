Autobus, un venerdì a rischio disagi: proclamato uno sciopero di 8 ore

Venerdì è in programma uno sciopero nazionale di 8 ore indetto dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisacisal e Ugl Fna. In tale giornata potrebbero verificarsi ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico locale (e sul servizio traghetto nel bacino di Ravenna) che non sarà garantito nelle fasce orarie dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21. All’origine dello sciopero, viene riportato in una nota di Start Romagna, "la volontà di manifestare per richiedere interventi a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei lavoratori".

In ottemperanza alla delibera numero 18-138 del 23 aprile 2018 della Commissione di Garanzia per gli Scioperi, le motivazioni complete dello sciopero sono consultabili nell'apposito avviso pubblicato sul sito web aziendale al link https://www.startromagna.it/news/venerdi-16-settembre-sciopero-nazionale-su-tutti-i-bacini/. A precedente iniziativa di sciopero generale di 24 ore dello scorso 25 febbraio, l’adesione era stata del 52,90% nel bacino di Forlì-Cesena, del 49,24% nel bacino di Ravenna e del 41,03% nel bacino di Rimini.