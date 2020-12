La serrata dei benzinai: ecco le aree di servizio che resteranno aperte in autostrada

I benzinai incrociano le braccia, chiudendo i distributori dalle 19 di lunedì 14 dicembre fino alle 14 del 16. In occasione dello sciopero nazionale, sarà garantito il servizio in alcune aree di servizio lungo la rete autostradale dell'Emilia Romagna. In particolare resteranno aperti sull'A1 l'area di servizio Secchia Ovest, Roncobilaccio Est e San Martino Est, sull'A13 Po Ovest, sull'A14 dir Sant'Eufemia Est e Sant'Eufemia Ovest, mentre sull'A14 Rubicone Est e Rubicone Ovest. Sull'A21 sarà operativa l'area di servizio Nure Nord, mentre sull'A22 Campogalliano Ovest.

I gestori di rifornimento carburanti (che in quanto attività essenziale non hanno mai chiuso) lamentano di essere stati esclusi dalle categorie che possono beneficiare dei provvedimenti di sostegno inseriti nei diversi "Decreti Ristori" e introdotti per attenuare gli effetti economici drammatici dell'attuale fase di emergenza pandemica, sulle piccole imprese e sui loro salariati.