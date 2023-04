In arrivo un lunedì "nero" per il trasporto pubblico locale: indetta una giornata di sciopero

Nella giornata di lunedì 17 aprile è programma, nel bacino di Forlì-Cesena, uno sciopero aziendale di 24 ore indetto da Uiltrasporti, Usab Lavoro Privato e Ugl Autoferro. Lo comunica in una nota Start Romagna.

In tale giornata, pertanto, potrebbero verificarsi ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico, che sarà comunque garantito dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 16:00. Start Romagna si scusa con l’utenza per i possibili disagi. Al precedente sciopero indetto dalle stesse sigle sindacali lo scorso 17 febbraio, l’adesione sul bacino di Forlì-Cesena era stata pari al 42,77%.