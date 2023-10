Nuovo sciopero per il clima, manifestazione dei FFF in centro a Forlì

Gli attivisti del movimento Fridays For Future hanno protestato ieri pomeriggio, venerdì, sfilando in centro e poi con un flash mob sotto il municipio. L'iniziativa rientrava nell'ambito della mobilitazione in tutt'Italia relativa al tradizionale "sciopero nazionale del clima". A Forlì si sono concentrati giovani - e non solo - provenienti da Ravenna, Cesena e Faenza, ovvero da tutti i territori colpiti dai drammatici eventi alluvionali del maggio scorso. Presenti anche i “Parents For Future”, gli adulti del movimento, che aderiscono all'iniziativa di “Mothers Rebellion for Climate Justice”. C'è stato un momento “interattivo”, in cui un coro di voci si è alzato seguendo l’andamento crescente delle temperature globali, mostrate graficamente in uno striscione. Non è mancato un momento musicale.