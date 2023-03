Anche la Cgil allo sciopero per il clima di Fridays For Future, "Perché non esiste un pianeta B"

Venerdì le Cgil di Forlì e di Cesena parteciperanno alla mobilitazione per il Clima accanto a Fridays For Future (i ritrovi sono fissati per le ore 9 in Piazzale della Vittoria, a Forlì, e alla stessa ora in Piazza del Popolo, a Cesena. "Lo Sciopero Globale per il Clima, negli ultimi anni ha avuto il merito di far crescere consapevolezza e attivismo, aumentando la pressione sulla politica per un rapido e radicale cambiamento di sistema - spiegano i sindacati -. Per continuare a tenere alta l’attenzione pubblica sulla crisi climatica e le sue conseguenze disastrose su tutte le regioni del mondo, abbiamo accolto l’appello di Fridays For Future rivolto a lavoratrici e lavoratori a partecipare allo sciopero per il clima; come ricordato anche dalla Cgil nazionale: l’inazione climatica dei Governi è grave e responsabile".

"Lottare per la giustizia climatica e sociale è un obiettivo fondamentale per la Cgil per costruire un futuro equo, di pace, che rispetti i limiti della natura e i diritti di tutti gli esseri umani, che garantisca piena occupazione e bisogni fondamentali, proteggendo i beni comuni", concludono dalla Cgil, che citano l’appello di Fridays For Future: "I cambiamenti climatici causeranno una perdita economica di 2.400 miliardi di dollari e di 80 milioni di posti di lavoro nel mondo, nei prossimi 10 anni. L’aumento della temperatura potrebbe causare la perdita del 60% delle ore di lavoro tra gli agricoltori e tra chi lavora nella filiera agricola". Dai sindacati un appello a partecipare alla mobilitazione "perché non esiste un pianeta B".

Da Fridays For Future c'è invece l'invito partecipare al flashmob in piazza Cavour giovedì alle 21 per inaugurare lo sciopero per il clima del giorno successivo, assieme ai Pulsar in arrivo da Firenze "I Pulsar sono un gruppo di giovani che hanno dato vita a una street band di sole percussioni ricavate da materiale riciclato - ricordano i giovani ambientalisti -. Con il loro sound travolgente sono stati chiamati in tanti capoluoghi italiani e ora hanno deciso di dare manforte alle attiviste e agli attivisti per il clima a Forlì. Oltre ad essere protagonisti del flashmob di giovedì, con la loro formazione i giovani percussionisti animeranno il corteo dello sciopero globale per il clima che partirà esattamente 12 ore dopo da piazzale della Vittoria. Lo slogan scelto dai Fridays per il 3 marzo è “La nostra rabbia è energia rinnovabile” a sottolineare la necessaria trasformazione delle preoccupazioni e della frustrazione per l’inazione dei governi nei confronti della crisi climatica in energia positiva e propositiva, e i Pulsar daranno una mano in questo".