Sciopero del settore pulizie, i sindacati: "Dalla cooperativa un'azione antisindacale"

Si è svolto venerdì lo sciopero, proclamato a livello nazionale nel rispetto delle procedure di legge, per il rinnovo del contratto nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori del settore pulizie industriali/multiservizi. "La sera prima dello sciopero programmato è avvenuto un fatto grave - denunciano i sindacati forlivesi Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil - La cooperativa Formulaservizi, senza alcun preavviso alle organizzazioni sindacali e senza alcuna legittimità, ha avviato durante il turno serale della stessa giornata, e quindi a ridosso dello sciopero, un'azione che riteniamo possa essere riconducibile nettamente all'attività antisindacale, comunicando alle lavoratrici e ai lavoratori occupati nell'appalto di servizi di pulizie dell'Ospedale Pierantoni-Morgagni, dell'Ospedale Bufalini di Cesena e al magazzino dei farmaci di Pievesistina, che lo sciopero era stato "revocato" dalla Prefettura e/o "che la Prefettura avesse comunicato l'esigenza di garantire i servizi con l'ìntera forza lavoro", affermazioni entrambe false".

"L'atteggiamento dell'azienda risulta incomprensibile se si pensa che fino alla mattina del giorno stesso ha trovato nelle organizzazioni sindacali, nei delegati e nei lavoratori ampia disponibilità a concordare i presidi da garantire reparto per reparto, mettendo tutti in primo piano la tutela della salute - continuano i sindacalisti - A nulla è servito chiamare la direzione della cooperativa che si è resa indisponibile a qualsiasi spiegazione e confronto su quanto stava avvenendo nei cantieri dell'ospedale Pierantoni-Morgani e nel magazzino dei farmaci di Pievesestina. Ove vi fosse stata una necessità ulteriore a quanto già definito avremmo potuto concordare le presenze senza la minaccia ai lavoratori e alle lavoratrici di azioni disciplinari, quando proprio queste persone stanno lavorando con un contratto nazionale scaduto e non rinnovato da 7 anni garantendo tutti i giorni anche nei reparti Covid una qualità del servizio che rende gli ospedali di Forlì e di Cesena un'eccellenza in ambito nazionale anche dal punto di vista della sanificazione. Non ci saremo mai aspettati un tale comportamento dalla cooperativa, lesivo del ruolo delle organizzazioni sindacali, delle rsu-rsa e in generale dei diritti dei lavoratori. Con amarezza, ritenendo che proprio in questa difficile fase del paese sia importante essere uniti, ma nella convinzione che il diritto di sciopero non possa essere messo in discussione da azioni unilaterali, stiamo valutando azioni legali".