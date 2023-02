Sicurezza sul lavoro, sciopero all'Electrolux al termine dei turni

Per la giornata di venerdì è stato proclamato uno sciopero allo stabilimento Electrolux di Forlì. A renderlo noto è la Fiom-Cgil, in particolare la rappresentanza sindacale aziendale. Lo sciopero è di 1 ora e 45 minuti in uscita per tutti i turni di lavoro. L'agitazione è su alcune questioni specifiche relative alla sicurezza e alla salute. Vengono inoltre lamentate “imposizioni padronali sulle ferie dei lavoratori”.