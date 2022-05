Sciopero dei farmacisti delle farmacie comunali: "Parificati i doveri ai sanitari, ma non i diritti"

Scendono in sciopero i dipendenti delle farmacie comunali. Lunedì nel territorio forlivese si svolgerà lo sciopero in supporto alla trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro delle Farmacie Speciali Assofarm, vale a dire le farmacie pubbliche (che a Forlì sono di Forlì Farma), dove i lavoratori sono in attesa del rinnovo da ormai sette anni. Il presidio si svolgerà a Forlì in Piazzetta della Misura dalle ore 10 alle 11. A seguito dell’apertura dello stato di agitazione nazionale, le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di dichiarare lo sciopero territoriale, per ribadire la necessità di un contratto che riconosca sia i diritti dei lavoratori del settore che gli aumenti salariali.

"Il personale delle Farmacie Speciali Assofarm ha lavorato in prima linea durante l’interno corso dell’emergenza pandemica da Covid 19, a loro è stato chiesto un impegno costante, parificandoli ai sanitari per i doveri ma non per i diritti; adesso è tempo di riconoscere la loro professionalità con maggiori tutele e adeguata remunerazione, su questi punti Filcams Cgil Fisascat Cisl e Uiltucs Uil non intendono fare passi indietro", spiega una nota. In questi mesi il lavoro delle farmaciste e dei farmacisti è stato costante e immenso ed è urgente riconoscere tale impegno, soprattutto a fronte delle modifiche legislative che hanno cambiato in maniera sostanziale il loro lavoro, aumentando in maniera significativa le mansioni e le responsabilità. Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dovrà riconoscere la professionalità che in farmacia oggi è richiesta dalle nuove esigenze e da quanto la farmacia dei servizi propone. Il Contratto dovrà quindi portare un miglioramento concreto delle condizioni di lavoro e un reddito dignitoso".