Sciopero generale di venerdì, possibili disagi per gli utenti del trasporto pubblico: gli orari degli autobus garantiti

Venerdì è previsto uno sciopero generale di 24 ore indetto dalle sigle sindacali Filt Cgil E Uiltrasporti. Il servizio sarà comunque garantito dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13 alle 16. Start Romagna "si scusa per i possibili disagi che potrebbero verificarsi". Alla precedente iniziativa di sciopero indetta da Cgil e Uiltrasporti lo scorso 16 dicembre del 2022 l’adesione del personale dell'azienda di trasporto pubblico locale era stata del 33,15% a Forlì-Cesena. Le motivazioni alla base dell’astensione dal lavoro riguardano "il cambiamento della proposta di legge di Bilancio e le politiche economiche e sociali fino ad ora messe in campo dal Governo e a sostegno delle piattaforme sindacali unitarie presentate; la richiesta al Governo e alle Istituzioni territoriali di assumere provvedimenti, a partire da quelli in materia di lavoro (salari, contratti, precarietà) e di politiche industriali, sicurezza sul lavoro, fisco, previdenza e rivalutazione delle pensioni, istruzione e sanità, necessari a ridurre le diseguaglianza e a rilanciare la crescita".