Sciopero generale contro la manovra Meloni, in 500 in Piazza Ordelaffi. "Mantenere le promesse agli alluvionati"

Erano circa 500, secondo i sindacati, venerdì mattina in Piazza Ordelaffi per dire "no" alla manovra finanziaria del governo Meloni. "Abbiamo registrato un alto numero di adesioni in diversi ambiti dei settori in sciopero (trasporti, scuola, università, Afam, ricerca e formazione professionale, poste, amministrazioni pubbliche, sanità pubblica e privata, igiene ambientale, comparto socio-sanitario-assistenziale e le categorie interessate dai servizi essenziali - legge 146 nei medesimi settori, tra cui gli appalti, la somministrazione e i precari), incoraggiando così anche i settori che sciopereranno il 24 novembre", i spiegano Maria Giorgini, segretaria generale della Cgil Forlì-Cesena, Enrico Imolesi e Paolo Manzelli, rispettivamente segretari generali della Uil Forlì e Uil Cesena.

Al corteo non solo lavoratori, ma anche pensionati e studenti. Il corteo ha attraversato le vie della città, per arrivare fino alla prefettura, "per denunciare i costi troppo alti di accesso allo studio e affitti per i fuorisede che mettono in discussione un altro principio cardine del paese, il diritto allo studio", e chiedere al governo "risposte su salario, fisco, pensioni e tutela dei servizi pubblici universalistici".

"Molti interventi hanno sottolineato l’emergenza salariale, il dramma della precarietà e richiamato l’importanza di interventi per garantire la sicurezza sul lavoro. A sei mesi dalla catastrofe alluvionale che ha colpito la nostra terra la piazza si è commossa e ha chiesto con forza che il Governo mantenga la promessa del ristoro al 100% dei danni per le famiglie e le imprese", concludono i sindacalisti. Venerdì 24 novembre Cgil e Uil torneranno in piazza: proclamate 8 ore di sciopero nazionale con manifestazione a Cesena dove dalla piazza antistante la stazione ferroviaria partirà alle ore 9.30 un grande corteo di tutti i territori della Romagna che si concluderà in Piazza del Popolo.