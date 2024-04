Operaio finisce i giorni di malattia e viene licenziato, sciopero alla Bonfiglioli. Retromarcia dall'azienda: "I lavoratori sono al centro"

Lavoratore colpito da una malattia prima licenziato e poi reintegrato in un lampo. Si è risolta per fortuna nel giro di poche ore, anche grazie all'azione incisiva dei sindacati, la vicenda di un operaio licenziato alla Bonfiglioli, per il quale c'è stato anche uno sciopero ieri, lunedì. Non si è fatta attendere la risposta positiva dell'azienda, che ha annunciato, senza giri di parole, la retromarcia, per bocca direttamente di Sonia Bonfiglioli, presidente e amministratrice delegata del colosso metalmeccanico bolognese.

Dura era stata una nota delle rappresentanze sindacali interne: “La Trasmital Bonfiglioli di Forlì, seconda azienda metalmeccanica per occupati del territorio, ha licenziato un lavoratore fragile, che per motivi di salute è stato costretto a frequenti assenze dal lavoro, superando il comporto malattia (il numero massimo dei giorni di malattia concessi per poter poi procedere al licenziamento, ndr)”.

I lavoratori dell’azienda dopo aver appreso l’accaduto ieri hanno deciso di incrociare le braccia e proclamare due ore di sciopero, con un presidio davanti ai cancelli dell’azienda lungo via Mattei a Villa Selva. Sempre i sindacati: “Prima di questo episodio in nessuna azienda metalmeccanica del forlivese era stato lasciato a casa un lavoratore con motivazioni di questo tipo, anzi, si era sempre

cercato di trovare soluzioni condivise per mantenere l’occupazione e la retribuzione di chi si deve assentare dal lavoro anche per periodi prolungati per motivi di salute”.

La Rsu spiegava che era mancata “l’umanità: la Bonfiglioli inoltre non ha rispettato gli accordi aziendali che prevedono l’obbligo di informare il lavoratore vicino alla scadenza del comporto: il lavoratore è stato avvisato solo al momento della consegna della lettera di licenziamento”. La richiesta di reintegro del lavoratore è stata quindi accolta dalla Bonfiglioli.

Commenta da parte sua Sonia Bonfiglioli: “In merito alla vicenda del licenziamento del lavoratore di Forlì, per motivazioni legate alle numerose assenze per cause di salute , confermo che per la nostra Azienda l’uomo resta al centro di qualsiasi azione, pertanto questo licenziamento è figlio di un misunderstanding che non riflette affatto quanto io ho sempre inteso come gestione di impresa , fatta di uomini e donne. Ho sollecitato gli uffici competenti affinché si attivino per il reintegro del nostro dipendente”.