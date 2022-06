Sciopero dei lavoratori delle aziende del gruppo Tim: "Proposti tagli inaccettabili del costo del lavoro"

"A causa delle incertezze societarie emerse nel corso dei mesi, la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici delle aziende del Gruppo TIM sono a rischio. Prosegue la battaglia per la difesa dei perimetri occupazionali": lo scrivono Romano Cioccotorto della Slc Cgil Forlì-Cesena, Giacomo Andriano FisTel Cisl Romagna, area Forlì-Cesena e Andrea Dalla Bella della Uilcom Uil Forlì-Cesena. "Preoccupa il futuro occupazionale dei lavoratori del più grande Gruppo di Telecomunicazioni del Paese, a causa di tagli inaccettabili del costo del lavoro, che rifiutiamo unitariamente, sottolineando la necessità di un rilancio strategico del Gruppo TIM. I contratti di migliaia di persone sono a rischio, non possiamo accettare questo clima di incertezza fatto di tagli irricevibili", spiega la nota dei sindacalisti. Per tutte queste ragioni le sigle sindacali Slc Cgil, FissTel Cisl e Uilcom Uil hanno proclamato a livello nazionale, per ie dipendenti di tutte le aziende del Gruppo TIM, l’astensione delle prestazioni straordinarie dal 21 Giugno al 21 Luglio lo sciopero dell’intero turno di lavoro in programma per Martedì 21 Giugno.